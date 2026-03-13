Bayramda Trafik Kazalarına Dikkat! - Son Dakika
Bayramda Trafik Kazalarına Dikkat!

13.03.2026 10:48
TESK Başkanı Palandöken, bayramda trafik kazalarının artabileceğine dikkat çekti, dikkatli olun çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayram dönemlerinde trafik kazalarında artış yaşandığına dikkati çekerek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan Bayramı ile ara tatilin birleşmesi nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanabileceğini belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Palandöken, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bu yıl Ramazan Bayramı'yla ara tatil birleştiriliyor. Geçen yılki gibi herhalde yine 9-10 gün olacak. Dolayısıya insanlar memleketlerini ziyaret edecekler. Hem arabaların bakımını, periyodik bakımını, aynı şekilde yine kendi sağlıklarını, uzun yolculuklarla, aileyle birlikte çıkacakları için yine trafik ışıklarını, yine bu arada kendilerinin sakin bir şekilde uykularını aldığı hatta ara bölümlerde dinlenmek suretiyle riske girmemeleri lazım. Bu tatillerde, bayramlarda, her yıl insanlar bayramı tam böyle şevkiyle kutlamak istiyor ama biliyorsunuz ki trafik kazalarından onlarca insanımız hem maddi zarar, hem ölümlü kazalar, hem de yaralanmalar çok oluyor. Bunun için yine çok dikkat etmek lazım. Yaklaşık 15 milyona yakın öğrencimiz var ülkemizde. Bunların hepsi tatil. Kendi memleketlerine gidecekler var. Aynı şekilde köylerine, aynı şekilde annelerinin, babalarının olduğu bölgelere gidecekler."

"Geçen yıl 79'a yakın yurttaşımız hayatını kaybetti onlarca, binlerce insan yaralandı"

Dolayısıyla trafikte bir hareketlik olacak. Bu hareketlerde de en önemlisi bu kör noktalara dikkat etmek. Kullandıkları araçların istiap haddini aşacak, görüşü engelleyecek şekilde doluluk oranlarını tespit etmeleri lazım. Her ne kadar insanlar tabii bir bayramda esnaf olarak dükkanlarına almış oldukları mallar, çikolata, şekerleme veya giysilerde, seyahatlerde, uzun tatillerde, büyük şehirlerde de bir boşalma söz konusu oluyor. Ama önemli olan geçen yıl 79'a yakın yurttaşımız hayatını kaybetti onlarca, binlerce insan yaralandı. Tabii maddi hasarı bir tarafa koyun ama insanların o bayram sevinci kaza neticesinde yapamamış oldular. Bunun için hem araçta hem kendilerinin trafiğe çıkarken yorgun olmamaları lazım. Biliyorsunuz bir taraftan da ramazan ayımız. İnsanlar biraz daha huşu içerisindeler. Dolayısıyla yorgunlukları var. Gitme sevinçleri var. Kavuşma heyecanları var. Bunları üst üste koyduğunuz zaman esnaf açısından da tabii yollardaki, bu dükkanlardaki alışveriş kadar seyri sefer yaptıkları güzergahlar da harcıyorlar. Dolayısıyla inşallah kazasız belasız hem ara tatil, hem bu ara tatille birlikte birleştirilen Ramazan Bayramı'nın birlikte mutlu bir şekilde yuvarlarına dönmeyi Allah nasip eder diyoruz. Ama aman çok dikkat edin. Bu tabii çok önemli. Bu trafik meselesi her yıl can alıyor. Onun için hem dikkatinizi hem aracınızın bakımını hem de söylediğim gibi tabii güzergahlardaki o dinlenme molalarınızı dikkat edin diyoruz. Hayırlı şimdiden bayramlar diliyoruz. İnşallah ki kazasız belasız bir seyahat olur düşüncesiyle. Herkese iyi bayramlar diliyoruz."

Kaynak: ANKA

