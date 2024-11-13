Bayramiç Barajı'nda Su Seviyesi Kritik Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayramiç Barajı'nda Su Seviyesi Kritik Düşüşte

Kuraklık nedeniyle Bayramiç Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 10'a düştü, baraj kuruma tehlikesiyle karşı karşıya.

13.11.2024 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

250 bin dekar alanı sulayan Bayramiç barajı kuruma noktasına geldi

Su seviyesi yüzde 10'lara düşen Bayramiç Barajı kuruma noktasına geldi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip 250 bin dekar alanı sulayan Bayramiç Barajı'nda bölgede yeterli yağış olmaması sebebiyle su seviyesi yüzde 10'lara kadar düştü. Yaklaşık 11 milyon metreküp su kalan barajda yağışların yeterli olmaması sebebiyle oluşan kuraklık dron ile görüntülendi.

Son aylarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türkiye'de barajlardaki doluluk oranları ciddi şekilde düştü. Kuraklık, Çanakkale'deki barajları da tehdit ederken, Çanakkale merkez ve ilçeleri bu yıl yeterli miktarda yağış alamayınca barajlardaki su seviyesi düştü. Çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nın eteklerindeki Bayramiç Barajı'nda da su seviyesi ciddi oranda düştü. Yeterli yağmur yağmadığı için Bayramiç Barajı neredeyse kuruma noktasına geldi. Barajı besleyen 4 dere de hem kuraklığın etkisiyle hem de Kaz Dağları'ndaki düşük kar yağışı nedeniyle kurudu.

96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip 250 bin dekar alanı sulayan barajda yaklaşık 11 milyon metreküp su kaldı. Su seviyesi yüzde 10'lara düşen Bayramiç Barajı'nda yağışların yeterli olmaması sebebiyle oluşan kuraklık dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

Bayramiç Barajı, Yerel Haberler, Hava Durumu, Çanakkale, Bayramiç, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayramiç Barajı'nda Su Seviyesi Kritik Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 Esenyurt’ta ’’Halay’’ kavgası İki grup birbirine girdi Esenyurt'ta ''Halay'' kavgası! İki grup birbirine girdi
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed’den umutluyum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed'den umutluyum
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesi operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
13:37 Özgür Özel’den dikkat çeken Bahçeli iddiası Özgür Özel'den dikkat çeken Bahçeli iddiası
12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
21:33 Salgın can almaya devam ediyor Salgın can almaya devam ediyor
21:29 MHP’den dikkat çeken ’Bahçeli’ paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi MHP'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi
21:17 Kerem Aktürkoğlu’ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı Kerem Aktürkoğlu'ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı
20:47 Ekvador Cezaevinde Çeteler Arasında Kavga: 15 Ölü Ekvador Cezaevinde Çeteler Arasında Kavga: 15 Ölü
20:32 Melania Trump, Jill Biden’ın Beyaz Saray davetini reddetti Melania Trump, Jill Biden'ın Beyaz Saray davetini reddetti
20:27 Mauro Icardi, Neymar’a telefon açtı Mauro Icardi, Neymar'a telefon açtı
20:25 DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 15:14:52. #1.13#
SON DAKİKA: Bayramiç Barajı'nda Su Seviyesi Kritik Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.