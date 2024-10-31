Bayramiç Belediyesi Halı Saha Turnuvası Cumhuriyet Kupası Sona Erdi

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(ÇANAKKALE)- Bayramiç Belediyesi'nin organize ettiği Halı Saha Turnuvası Cumhuriyet Kupası, dün akşam yapılan maçlarla sona erdi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği futbol turnuvasının kazananı, Aysun Hobi oldu. Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan, "Gençlerimizin sportif faaliyetlere katılımlarını artırmak amacıyla bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılı etkinliklerini Halı Saha Turnuvası Cumhuriyet Kupası ile taçlandıran Bayramiç Belediyesi, güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptı. 22 Ekim salı günü başlayan turnuva, dün akşam 3'üncülük ve final maçıyla sona erdi. Turnuvanın galibi Aysun Hobi olurken, Öztürk Mermer ikinciliği, Taşçıoğlu Nalbant ise üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın en centilmen takımı, Öztürk Mermer; en çok gol atan futbolcusu, Muharrem Güven oldu.

Dereceye girenlere ödüllerini, Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan, Başkan Yardımcısı Doğan Tuna, belediye meclis üyeleri Ali Kula, Abdullah Çakır, Serdar Demir, Ziya Erol ve Çağlar Uygun takdim etti.

Tüm takımları tebrik eden Başkan Atılgan, "Güzel bir turnuva oldu. Tüm takımlarımızı tebrik eder, sportmence mücadele ettikleri için teşekkür ederiz. Gençlerimizin sportif faaliyetlere katılımlarını artırmak amacıyla bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.