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Bayramın ilk günü kaçan keçi 3. günün sonunda bulundu

RİZE - Rize'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlık keçi, 3 gün sonra sarp dağlık alanda bulundu.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Topluca köyünde bayramın ilk günü kurbanlık keçi, sahibinin elinden kurtularak kaçtı. Keçinin sahibi Murat Kestioğlu, keçi bulunamayınca kurbanını bir yardım kuruluşu vasıtası ile Afrika'ya bağışladı. Yine de keçiyi aramaya devam eden aile ve mahalle sakinleri, 3 gün boyunca her yeri dolaştı. Son olarak köyün alt kısmındaki sarp kayalıklarda görülen keçi yakalandı. 3 gün boyunca aranan keçiyi verdiği mücadele nedeniyle beslemek isteyen aile, aç ve susuz kaldığı için güçsüz düşen keçi bulunduğu yerden canlı indirilemeyeceği anlaşılınca yeniden kurban niyetine kesmek zorunda kaldı. Keçinin bulunduğu anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.