Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında bir yıl sonra iddianame hazırlandı - Son Dakika
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Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında bir yıl sonra iddianame hazırlandı

Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında bir yıl sonra iddianame hazırlandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında olduğu 81 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. Şüphelilere rüşvet, zimmet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü üyeliği gibi suçlardan dava açıldı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın belediyelere yönelik operasyonları kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da arasında bulunduğu 81 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın belediyelere yönelik soruşturmaları kapsamında 13 Eylül 2025 sabahı operasyon sonucunda Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhiriyet Başsavcılığı, 345 gün sonra iddianamenin hazırlandığına açıkladı. İddianamede 3'ü müşteki şüpheli 81 şüphelinin bulunduğu belirtilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/153132 soruşturma numaralı dosya kapsamında Hasan Mutlu liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada şüpheli Hasan Mutlu ve 77 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmiştir.

İddianame kapsamında; bir suçtan zarar gören kurum, 20 müşteki, 11 mağdur, 3 müşteki şüpheli ve 78 şüpheli bulunmaktadır. Şüphelilere, rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama, resmi belgede sahtecilik, imar kirliliğine sebep olma, çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği suçlarından dava açılmıştır."

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Hasan Mutlu, Bayrampaşa, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında bir yıl sonra iddianame hazırlandı - Son Dakika

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