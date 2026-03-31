Hasan Mutlu İçin Bayrampaşa'da 200. Gün Yürüyüşü

31.03.2026 21:12  Güncelleme: 21:42
200 gündür tutuklu bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu için gerçekleştirilen yürüyüşte, eşi Safiye Mutlu mektubunu okudu. Katılımcılar, hukukun ve adaletin önemine vurgu yaparak, toplumsal barışa zarar veren yargı süreçlerine karşı durduklarını belirttiler.

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) 200 gündür tutuklu bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu için yürüyüş gerçekleştirildi. Mutlu'nun Silivri'den yazdığı mektubu eşi Safiye Mutlu okudu. Hasan Mutlu mektubunda "Ben dimdik ayaktayım. Sizlerden de birlik içinde olmanızı, umudunuzu kaybetmeden iradenize sahip çıkmanızı istiyorum. İnanıyorum ki en kısa zamanda özgür günlerde, Bayrampaşa'da yeniden omuz omuza olacağız" dedi.

CHP Bayrampaşa Gençlik Kolları'nın çağrısıyla, 200 gündür tutuklu bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara ve CHP İl Sekreteri Soner Özimer, Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican Çam ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşü öncesi Safiye Mutlu, eşi Hasan Mutlu'nun Silivri'den yazdığı mektubu okudu.

Mektupta Mutlu şu ifadeleri kullandı:

"Ben dimdik ayaktayım"

"Sevgili Bayrampaşalı hemşehrilerim, kıymetli yol arkadaşlarım. Bu satırları sizlerden uzakta, ama kalbi her zaman sizinle atan bir kardeşiniz olarak yazıyorum. 200 gündür sabırla ve inançla adaletin tecelli edeceği günü bekliyorum. Bu süreçte en büyük gücüm, sizlerin 31 Mart'ta ortaya koyduğu irade ve bana duyduğunuz güven olmuştur. Bugün yanınızda olamasam da, yürüdüğünüz her yolda, attığınız her adımda ben de sizinleyim. Mücadelemiz; adalet, demokrasi ve halkın iradesi içindir. Ben dimdik ayaktayım. Sizlerden de birlik içinde olmanızı, umudunuzu kaybetmeden iradenize sahip çıkmanızı istiyorum. İnanıyorum ki en kısa zamanda özgür günlerde, Bayrampaşa'da yeniden omuz omuza olacağız. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bayrampaşa'nın Seçilmiş Belediye Başkanı Hasan Mutlu Silivri Zindanı"

Mektubun okumasının ardından basın açıklamasına geçildi. Bayrampaşa CHP İlçe Başkanı Alican Çam basın açıklamasında şunları söyledi:

"Hukuk, geciktirilerek işletildiğinde adalet olmaktan çıkar"

"Bugün burada yalnızca bir yürüyüş öncesinde toplanmış değiliz. Bugün burada hukukun, adaletin ve demokrasinin sesini yükseltmek için bir aradayız.  Belediye Başkanımız Hasan Mutlu'nun tutsaklığının bugün 200'üncü günü. Aradan geçen bunca zamana rağmen hala bir iddianamenin dahi hazırlanmamış olması yalnızca bir kişiye değil, hukukun evrensel ilkelerine, adil yargılanma hakkına ve toplumun vicdanına yönelmiş açık bir haksızlıktır. Hukuk, geciktirilerek işletildiğinde adalet olmaktan çıkar. Bugün karşı karşıya olduğumuz tablo, ne yazık ki bunun en somut örneklerinden biridir."

"Sandıkta kazanılamayanın, soruşturmalarla elde edilmeye çalışılması demokrasimize zarar verir, toplumsal barışı zedeler"

Öte yandan bugün 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin yıl dönümü. Halkın iradesinin sandıkta açık bir şekilde tecelli ettiği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olarak çıktığı bu seçimlerin ardından yaşanan süreçler, siyasetin yargı üzerinden şekillendirmeye çalışıldığı yönündeki kaygıları arttırmaktadır. Bizler, milletin iradesinin üzerinde hiçbir gücün olmadığını savunuyoruz. Sandıkta kazanılamayanın, soruşturmalarla elde edilmeye çalışılması demokrasimize zarar verir, toplumsal barışı zedeler.

"Yaşasın adalet, yaşasın demokrasi"

Bugün gerçekleştirdiğimiz yürüyüş bir tepki olduğu kadar güçlü bir çağrıdır. Bu çağrı, adalete, hukuka, demokrasiye ve halkın iradesine sahip çıkma çağrısıdır. Bizler susmayacağız, geri adım atmayacağız. Çünkü biliyoruz ki adalet bir gün herkese lazım olacaktır. Hasan Mutlu yalnız değildir. Bayrampaşa halkı onun yanındadır. Bu vesileyle hemşerilerimizi, demokratik haklarını kullanmaya barışçıl, kararlı ve güçlü bir şekilde seslerini yükseltmeye davet ediyoruz. Yaşasın adalet, yaşasın demokrasi"

Kaynak: ANKA

