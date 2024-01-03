Bayrampaşa Belediyesi Arşiv Binasında Yangın Çıktı

Bayrampaşa Belediyesi binasının arşiv bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde, belediyeye ait binanın ikinci katındaki arşiv bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Binadakiler tahliye edilirken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sağlık ekiplerince dumandan etkilenen bazı kişilere müdahale edildi.
Bu arada, itfaiye araçlarının caddeye girişini engelleyen park halindeki araçlar çekiciyle kaldırıldı.
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