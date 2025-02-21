Bayrampaşa Belediyesi Karla Mücadelede İhtiyaç Duyulan Tüm Önlemleri Alıyor - Son Dakika
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Bayrampaşa Belediyesi Karla Mücadelede İhtiyaç Duyulan Tüm Önlemleri Alıyor

Bayrampaşa Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu ilçede yayaların ve sürücülerin güvenliğini sağlamak için yoğun bir mücadele yürütüyor. Yüzlerce personel ve çeşitli araçlarla karla mücadele gerçekleştiren belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde çalışarak yolları açık tutma hedefini sürdürüyor.

21.02.2025 12:41  Güncelleme: 13:48
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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu ilçede yayaların ve sürücülerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bayrampaşa Belediyesi, yüzlerce personel, 15 kamyon, 5 iş makinesi, 5 kar küreme aracı, 5 kamyonet, 2 solüsyon ve bir sepetli araç ile karla mücadele ve tuzlama çalışması yapıyor. Sürücülerin ve yayaların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için gerçekleştirilen çalışmalar gece-gündüz aralıksız devam ediyor.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 9 adet kar küreme aracı da Bayrampaşa'nın ana arterlerinde ring atarak yolları açık tutuyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa Belediyesi Karla Mücadelede İhtiyaç Duyulan Tüm Önlemleri Alıyor - Son Dakika

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