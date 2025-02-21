Bayrampaşa Belediyesi Karla Mücadelede İhtiyaç Duyulan Tüm Önlemleri Alıyor

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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu ilçede yayaların ve sürücülerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bayrampaşa Belediyesi, yüzlerce personel, 15 kamyon, 5 iş makinesi, 5 kar küreme aracı, 5 kamyonet, 2 solüsyon ve bir sepetli araç ile karla mücadele ve tuzlama çalışması yapıyor. Sürücülerin ve yayaların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için gerçekleştirilen çalışmalar gece-gündüz aralıksız devam ediyor.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 9 adet kar küreme aracı da Bayrampaşa'nın ana arterlerinde ring atarak yolları açık tutuyor.