Bayrampaşa Belediyesi'nde işten çıkarmalar gündeme geldi - Son Dakika
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Bayrampaşa Belediyesi'nde işten çıkarmalar gündeme geldi

Bayrampaşa Belediyesi\'nde işten çıkarmalar gündeme geldi

Bayrampaşa Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında işten çıkarmalar gündeme geldi. AK Parti Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz, toplantıda belediyedeki işten çıkarmaları eleştirdi. CHP Meclis Grup Başkanvekili Atilla Özen ise hatalı uygulamaların düzeltilebileceğini belirtti.

06.05.2024 15:05  Güncelleme: 15:08
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Bayrampaşa Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında işten çıkarmalar gündeme geldi.

Belediye başkan vekili İbrahim Kahraman'ın oturum başkanlığında yapılan toplantı meclis salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının gündem dışı bölümünde söz alan AK Parti Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz, seçim sonrası belediyedeki işten çıkarmalara ilişkin konuştu.

Yönetimin CHP'ye geçmesinin ardından Bayrampaşa Belediyesi'nde toplu işten çıkarmalarla ilgili kendilerine bilgiler ulaştığını ifade eden Yılmaz, "İşten çıkartma işlemleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü arifesinde, 30 Nisan 2024'te mesaj yoluyla gerçekleşti. İşçilerin iş sözleşmeleri belediye tarafından haksız şekilde feshedilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, işçilerin karşılarında hiçbir muhatap bulamadan mesaj yoluyla işten çıkarılmalarını yadırgadıklarını belirterek, yalnız Bayrampaşa değil, İstanbul genelinde eş zamanlı olarak gerçekleşen işten çıkarmaları yakından takip ettiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun seçim vaatleri arasında hiçbir belediye emekçisini işten çıkartmayacakları yönünde sözü bulunduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Verdiğiniz söze inanmak istiyoruz. Yaşanan bu mağduriyeti gidereceğinizi umuyor, sözünüzü tutmanızı bekliyoruz. Bayrampaşa Belediyesindeki 30 yıllık iktidarımızda herhangi bir işten çıkarma işlemi olmamıştır. Bundan sonra da olmayacağını ümit ediyorum. Hiçbir ihtiyaç sahibinin, belediye emekçisinin işsiz kalmaması, haksız işten çıkartmaların önüne geçilmesi ve mağduriyet oluşmaması için denetim sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. AK Parti grubu olarak sürecin takipçisi olacağız. Hiçbir Bayrampaşalının ve emekçinin bundan şüphesi olmasın."

Yılmaz'ın ardından söz alan CHP Meclis Grup Başkanvekili Atilla Özen ise "Hatalı bir uygulama söz konusu olduğunda bu hatalardan geri dönülebilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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