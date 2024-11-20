Bayrampaşa Belediyesi\'nden Dar Gelirli Vatandaşlara Yakacak Desteği

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(İSTANBUL) - Bayrampaşa Belediyesi, budanan ve kurumuş ağaçlardan elde edilen dalları ve odunları, ilçedeki dar gelirli vatandaşlara yakacak olarak dağıtıyor.

Bayrampaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ağaçların yere sarkan, kuruyan ve tehlike arz eden dallarını buduyor. Budamadan ve kurumuş ağaçlardan elde edilen odunlar paketlenerek, ilçedeki dar gelirli vatandaşlara teslim ediliyor.

Uygulama sayesinde hem budanan dallar değerlendiriliyor hem de ısınmak için soba kullanan vatandaşların bütçesine katkı sağlanıyor.