Bayrampaşa Belediyesi'ne Yönelik Mali Soruşturma Operasyonu: 11 Gözaltı

(İSTANBUL) - Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik mali soruşturma operasyonunda, hakkında gözaltı kararı verilen 13 kişiden 11'inin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen mali soruşturma, yeni operasyonlarla devam ediyor.

Operasyon kapsamında 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine, bu kişilerle ilgili, eşzamanlı yakalama ve gözaltı işlemi ile konut ve iş yerlerinde arama, el koyma işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün eşzamanlı operasyonuyla, hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 11'i gözaltına alındı, 2 kişiyle ilgili işlemler ise devam ediyor.