Bayrampaşa Belediyesi U14 Basketbol Takımı, Avrupa Yakası Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Bayrampaşa Belediyesi U14 Basketbol Takımı, Avrupa Yakası Şampiyonu Oldu

13.06.2025 12:54
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Bayrampaşa Belediyesi Spor Kulübü U14 Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonunda Avrupa Yakası Şampiyonu unvanını kazanarak İstanbul Şampiyonluğu için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, finalde Elit Atletik'i 67-50 yenerek büyük bir başarıya imza attı.

(İSTANBUL) - 2024-2025 sezonunda İstanbul Seri C Ligi'nde mücadele eden Bayrampaşa Belediyesi Spor Kulübü U14 Basketbol Takımı, Avrupa Yakası Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Grubunu namağlup lider olarak tamamlayan genç yetenekler, yeni statü doğrultusunda oynanan Avrupa Yakası 1. Etap eleme maçlarını da zirvede tamamlayarak İstanbul Şampiyonluğu yolunda ilerliyor.

11 Haziran Çarşamba günü Küçükçekmece'de oynanan final niteliğindeki mücadelede Elit Atletik ile karşılaşan Bayrampaşa Belediyesi U14 Takımı, sahadan 67-50 galip ayrılarak, Avrupa Yakası etabının şampiyonu oldu. Maçın ilk yarısını 2 sayı geride kapatan takım, özellikle 3. periyotta ortaya koyduğu etkili savunma ve yüksek mücadele gücüyle farkı açtı ve galibiyete uzandı. Maç sonunda sporcular, bu zaferi aileleri ve taraftarlarıyla birlikte kutladı.

"Gelen başarı tesadüf değil"

Maç sonrası açıklama yapan takım antrenörleri Can Kaan Sağlam ve Ömer Faruk Akari, sezon başından bu yana çok çalıştıklarını vurgulayarak, "Bu takımın temelleri sezon başında atıldı. Gelen başarı tesadüf değil. Sezon boyunca çok çalıştık ve bundan sonra da daha fazla çalışarak İstanbul'un en büyüğü olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bize güvenen ve destek olan başta Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu'ya, Belediye Spor Kulübü Başkanımız Yasin Koç'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadeleri kulandılar.

İstanbul Şampiyonluğu için geri sayım başladı

Avrupa Yakası Şampiyonu unvanını kazanan Bayrampaşa Belediyesi U14 Basketbol Takımı, şimdi Asya Yakası'ndan gelecek rakibini bekliyor. İstanbul'un en büyüğü olma hedefiyle bir sonraki etap için hazırlıklarını sürdüren genç sporcular, hem azimleri hem de yetenekleriyle dikkat çekiyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa Belediyesi U14 Basketbol Takımı, Avrupa Yakası Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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