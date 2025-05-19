Bayrampaşa'da 19 Mayıs Coşkusu: 'Özgürlük ve Demokrasi Meşalesi' Yakıldı

(İSTANBUL) – 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bayrampaşa'da düzenlenen törenle kutlandı. Bayrampaşa Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte 5 metre yüksekliğindeki dev "Özgürlük ve Demokrasi meşalesi" yakıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bayrampaşa'da düzenlenen törenle kutlandı. Bayrampaşa Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte 5 metre yüksekliğindeki "Özgürlük ve Demokrasi meşalesi" yakıldı. " Türkiye'nin En Büyük Meşalesi Özgürlük ve Demokrasi İçin Bayrampaşa'da Yanıyor" sloganıyla düzenlenen program, saat 19.19'da başladı. Törene Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mutlu, 19 Mayıs'ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda bir dirilişin sembolü olduğunu belirterek, "19 Mayıs, bir milletin yeniden ayağa kalktığı gündür. Bugün burada yaktığımız meşale, yalnızca bir sembol değil; özgürlük, demokrasi ve Cumhuriyetimizin aydınlık yarınları için bir umut ışığıdır. Biz de burada Türkiye'nin en büyük meşalesini yakarak yaşadığımız bu süreçte demokrasi ve özgürlük mücadelemizin temsilini ayağa kaldırmaya niyetliyiz. 1919'da ulu önderimiz nasıl ilk adımı atarak büyük bir başlangıca götürdüyse milletimizi bizlerde bu inançla bugün aynı kararlılıkla mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik boyunca 19 Mayıs'ın anlam ve önemine ilişkin çeşitli gösteriler ve anmalar gerçekleştirilirken, yurttaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla kutlamalara eşlik etti.