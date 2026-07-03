Bayrampaşa'da Beton Parçası Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

İstanbul Bayrampaşa'da, önünde oturduğu binanın çatısından kafasına beton parçası düşen kadın hayatını kaybetti.
Muratpaşa Mahallesi'nde yaşadığı binanın önünde oturan Fatma Kalkancı'nın (54) kafasına çatıdan moloz parçası düştü.
Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Fatma Kalkancı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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