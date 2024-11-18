Bayrampaşa\'da Geniş Katılımlı Satranç Turnuvası Düzenlendi

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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi, tüm vatandaşların katılabildiği bir satranç turnuvası düzenledi. İki gün süren turnuvada birinciye 12 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye ise 7 bin 500 TL para ödülü verildi.

Bayrampaşa Belediyesi, iki gün süren geniş katılımlı bir satranç turnuvası düzenledi. Turnuvaya katılan vatandaşlar, Semih Erden Spor Salonu'nda satranç alanındaki yeteneklerini gösterdi. 7'den 70'e tüm vatandaşların katılabildiği turnuvanın şampiyonu Egehan İpek olurken, ikincisi Ataberk Eren ve üçüncüsü de Yusuf Kerem Ilgaz oldu.

Turnuvanın sonunda, dereceye girenlere madalyalarını Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcıları Lütfi Kadıoğulları ve Gündüz Kalkan takdim etti.