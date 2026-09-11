Bayrampaşa'da itfaiye aracı yön tabelasına çarptı, 2 itfaiye eri yaralandı
Bayrampaşa Otogar Alt Geçidi'nde vakadan dönen itfaiye aracı virajı alamayıp yön tabelasına çarptı. Kazada yaralanan 2 itfaiye eri ambulan sla hastaneye kaldırıldı, kaza nedeniyle kapatılan alt geçit yeniden trafiğe açıldı.
Bayrampaşa'da vakadan dönen itfaiye aracının karıştığı kazada yaralanan 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
Bayrampaşa Otogar Alt Geçidi'nde seyreden itfaiye aracı, virajı alamayıp buradaki yön tabelasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araçtaki 2 itfaiye eri yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan alt geçit trafiğe çalışmaların ardından açıldı.
Kaynak: AA
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