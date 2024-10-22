Bayrampaşa'da Kaçak Diş Malzemesi Operasyonu

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(İSTANBUL) - Bayrampaşa'da ağız ve diş sağlığında kullanılan malzemeleri kaçak yollarla Türkiye'ye getirdikleri öne sürülen kişilere yönelik operasyonda üç kişi yakalandı. İş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 50 milyon olan tıbbi cihaz ve ilaçlar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu Bayrampaşa'da ağız ve diş sağlığında kullanılan malzemeleri kaçak yollarla Türkiye'ye getirdikleri öne sürülen kişilere yönelik 19 Ekim'de operasyon düzenlendi.

Birçok adreste düzenlenen operasyonda üç kişi gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 153 bin 582 adet diş tedavisinde kullanılan tıbbi cihaz ve ilaçlar ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldüğü belirtildi.