Bayrampaşa'da Kaldırım ve Asfalt Yenileme Çalışmaları Hız Kazandı

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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaldırımı ve asfaltı bozulan cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bayrampaşa Belediyesi, altyapı ve üstyapı faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye Fen işleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede kaldırım ve asfaltı bozulan cadde ve sokaklarda faaliyetlerine hız verdi. Şu ana kadar Kocatepe, Kartaltepe, Terazidere ve Altıntepsi mahallelerindeki yollarda asfaltlar yenilendi.

Kaldırım ve asfalt yenileme işlemlerine ilçenin diğer cadde ve sokaklarında devam edileceği belirtildi.