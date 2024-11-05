Bayrampaşa'da Kentsel Dönüşüm İçin BAYTAŞ A.Ş. Kuruldu - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Kentsel Dönüşüm İçin BAYTAŞ A.Ş. Kuruldu

Bayrampaşa Belediyesi, kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla BAYTAŞ A.Ş.'yi kurdu. Yerinde dönüşüm modeli ile vatandaşları borçlandırmadan yapıların yenilenmesi ve Marmara depresine karşı dirençli bir ilçe oluşturulması hedefleniyor.

05.11.2024 15:47
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(İSTANBUL) - Kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla Bayrampaşa Belediyesi'nin garantörlüğünde BAYTAŞ A.Ş. kuruldu. Planlarını tamamlayan ve alanında uzman bir ekip oluşturan BAYTAŞ, vatandaşları borçlandırmadan, ada bazlı yerinde dönüşüm yapacak.

Olası Marmara depremine karşı Bayrampaşa'nın dirençli ve güvenli bir ilçe haline getirilmesi için yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bayrampaşa Belediyesi, hak temelli ve yerinde kentsel dönüşüm modeliyle soruna kalıcı çözüm üretmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Belediye garantörlüğünde BAYTAŞ A.Ş. kuruldu.

Vatandaşların kendi parsellerinde binalarını yenileyebilmelerini teşvik etmek amacıyla da imar plan notlarında önemli değişiklikler yapıldı. Bayrampaşa Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısında kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Genel Plan Notları Revizyonu ile mevcut plan notlarındaki ifade belirsizlikleri giderildi ve uygulamadaki çelişkiler netleştirildi. Düzenlemelerle, Bayrampaşa'da imar artışını sınırlayan bir dizi faktör kaldırılarak bina yükseklikleri, ön-yan ve arka bahçe yapı yaklaşma mesafeleri komşu ilçelerdeki uygulamalarla eşit hale getirildi.

İlçedeki eski yapı stokunun yenilenmesini, kentsel dönüşümün hızlandırılmasını, depreme dayanıklı ve güvenli modern yaşam alanları oluşturulmasını amaçlayan söz konusu düzenlemeler, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin onayıyla uygulamaya alınacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da Kentsel Dönüşüm İçin BAYTAŞ A.Ş. Kuruldu - Son Dakika

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