Bayrampaşa'da Kurban Satış ve Kesim Alanları Denetlendi

(İSTANBUL) – Kurban Bayramı'na günler kala Bayrampaşa'daki küçükbaş kurban satış ve kesim alanları, Bayrampaşa Belediyesi ekipleri tarafından denetimden geçirildi. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlerde hijyen kuralları ve yasal gereklilikler titizlikle incelendi.

Bayrampaşa Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçedeki kurban satış ve kesim alanlarında halk sağlığının korunması ve hizmetlerin güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrollerde; kesim bıçakları, göz bantları, et parçalama tahtaları, asma kancaları, hava kompresörleri ile resmi evraklar ve alan temizliği tek tek denetlendi.

Ayrıca kesim alanlarında görevli personelin sağlık kontrolleri yapıldı. Personelin bone, eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanları ile ilk yardım malzemelerine sahip olup olmadığı kontrol edilerek gerekli malzemelerin temini sağlandı.

Bayrampaşa Belediyesi yetkilileri, vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirebilmesi için denetimlerin bayram boyunca da aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.