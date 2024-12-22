Bayrampaşa'da Makas Atan Sürücü Kaza Yaptı

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İstanbul Bayrampaşa'da makas atarak ilerleyen sürücünün neden olduğu kaza, araç içi kamerasınca kaydedildi.

Topkapı istikametine doğru seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü, makas atmaya çalışırken sol şeritte ilerleyen otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı.

Kaza nedeniyle Topkapı istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.

Bu arada, yaşanan kaza anı bir başka otomobilin araç içi kamerasınca kaydedildi.