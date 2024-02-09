Bayrampaşa'da Motosiklet Kavgasında Ölüm: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Motosiklet Kavgasında Ölüm: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Bayrampaşa'da yaşanan motosiklet kavgasında 17 yaşındaki Y.Y. tarafından bıçaklanarak öldürülen Muhammet Oral'a ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Oral'ın bir markete girmeye çalışırken saldırıya uğradığı görülüyor. Olayla ilgili tutuklanan Y.Y. ve K.A. adlı şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

09.02.2024 12:02  Güncelleme: 12:20
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Uğur ŞAHİN-Ahmet YEŞİLMEN/İSTANBUL(DH) BAYRAMPAŞA'da, karşılıklı gelen motosiklet sürücüleri arasında çıkan yol verme kavgasında 17 yaşındaki Y.Y. bıçakla Muhammet Oral (23)'ı öldürmüştü. Kavga anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 3 Şubat Cumartesi günü Muratpaşa Mahallesi'nde saat 23.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile seyir halindeki Muhammed Oral (23) ve arkadaşı S.A.(26) karşı yönden gelen başka motosikletli iki kişiyle tartıştı, tartışma daha sonra bıçakla kavgaya dönüştü. Muhammed Oral, karşı taraftan Y.Y.'nin savurduğu bıçak darbeleri ile yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olaya ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Muhammed Oral'ın bir markete girmeye çalıştığı sırada arkadan gelen Y.Y.'nin bıçakla saldırdığı görülüyor. Bayrampaşa Asayiş Büro ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan Y.Y.(17) ile K.A.(16)'nın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.

Bayrampaşa\'da Motosiklet Kavgasında Ölüm: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Kaynak: DHA

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