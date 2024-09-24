Bayrampaşa'da Park Yeri Kavgası: 1 Yaralı

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Bayrampaşa'da araç park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesi'nde Mustafa Ç. ve oğlu Mehmet Ç, araç park yeri nedeniyle sokak üzerinde bulunan börek dükkanının sahibi İsmail Ç. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ç, silahla ateş ettiği İsmail Ç'yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan İsmail Ç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan baba oğul, ekiplerin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan olay anı cep telefonu ve çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.