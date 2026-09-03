Bayrampaşa'da polis kovalamacası, dur ihtarına uymayan sürücü park halindeki araca çarptı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da polis kovalamacası, dur ihtarına uymayan sürücü park halindeki araca çarptı

Bayrampaşa\'da polis kovalamacası, dur ihtarına uymayan sürücü park halindeki araca çarptı
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Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kaçış sırasında park halindeki bir otomobile çarptı. Araçtan inen şüphelilerden biri plakasız motosikletle kaçarken, diğeri polis ekiplerince gözaltına alındı; kaçan şüpheli için çalışma başlatıldı.

BAYRAMPAŞA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerin kullandığı otomobil, kaçış sırasında park halindeki bir araca çarptı. Otomobilden inen şüphelilerden biri plakasız bir motosiklete binerek kaçarken, diğeri polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine 34 EPU 923 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak araçtaki şüpheliler 'dur' ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Ekiplerin telsizle durumu bildirmesi üzerine otomobilin kaçış güzergahında önlem alındı. Takip sırasında şüpheliler, araçlarıyla girdikleri bir sokakta park halindeki bir otomobile çarparak durdu.

Araçtan inen şüphelilerden biri, olay yerine gelen plakasız bir motosiklete binerek kaçtı. Havaya uyarı ateşi açan polis ekipleri diğer şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, şüphelilerin kullandığı otomobilde inceleme yaptı. Çalışmaların ardından araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka götürüldü.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da polis kovalamacası, dur ihtarına uymayan sürücü park halindeki araca çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da polis kovalamacası, dur ihtarına uymayan sürücü park halindeki araca çarptı - Son Dakika
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