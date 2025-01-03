Bayrampaşa'da Regaip Kandili Kutlaması ve Simit İkramı

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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla ilçenin farklı camilerinde kandil simidi dağıtırken, Belediye Başkanı Hasan Mutlu da Muradiye Camii'nde vatandaşlarla bir araya gelerek simit ikramında bulundu.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu,beraberinde CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican Çam ile Muradiye Camii'nde vatandaşlara simit ikramında bulundu. Mutlu, "Bu mübarek gecenin ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Regaip Kandilimiz mübarek olsun" dedi.

Uygulamadan memnun kalan Bayrampaşalışlar, Başkan Hasan Mutlu'ya teşekkür etti.