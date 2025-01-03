Bayrampaşa'da Regaip Kandili Kutlaması ve Simit İkramı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Regaip Kandili Kutlaması ve Simit İkramı

Bayrampaşa Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla camilerde simit dağıttı. Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Muradiye Camii'nde vatandaşlarla bir araya gelerek simit ikramında bulundu ve kandilin güzelliklerine vurgu yaptı.

03.01.2025 16:25
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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla ilçenin farklı camilerinde kandil simidi dağıtırken, Belediye Başkanı Hasan Mutlu da Muradiye Camii'nde vatandaşlarla bir araya gelerek simit ikramında bulundu.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu,beraberinde CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican Çam ile Muradiye Camii'nde vatandaşlara simit ikramında bulundu. Mutlu, "Bu mübarek gecenin ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Regaip Kandilimiz mübarek olsun" dedi.

Uygulamadan  memnun kalan Bayrampaşalışlar, Başkan Hasan Mutlu'ya teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da Regaip Kandili Kutlaması ve Simit İkramı - Son Dakika

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