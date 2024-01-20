Bayrampaşa\'da Sahte Bandrollü Sigara Kağıdı Operasyonu: 900 Bin Sigara Kağıdı Ele Geçirildi

Bayrampaşa'da bir imalathaneye düzenlenen operasyonda sahte bandrollü 900 bin sigara kağıdı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

?İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayrampaşa'da merdiven altı olarak tabir edilen bir imalathanede sahte bandrollü sigara ile sigara kağıdı üretilerek piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, şüphelilerin kurdukları düzenekle sahte bandrollü sigara kağıdı ürettikleri imalathanenin yerini tespit eden ekipler, buraya düzenledikleri operasyonda M.Ç, N.K. ve M.A'yı gözaltına aldı.

İmalathanede 10 sigara kağıdı basma makinası, 2 kağıt kesme makinası, basılmış 900 bin sigara kağıdı ve sigara kağıdı basmada kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.