Bayrampaşa'da seyir halindeki minibüs alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Bayrampaşa'da seyir halindeki minibüs alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi

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Bayrampaşa\'da seyir halindeki minibüs alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi
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Bayrampaşa\'da seyir halindeki minibüs alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi
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Bayrampaşa'da O-3 Otoyolu Aksaray yönünde seyreden minibüste yangın çıktı ve araç kullanılamaz hale geldi. Sürücü, sanayiden yaklaşık 2 saat önce ayrıldığını belirtirken otoyolda trafik bir süre iki şeritten kontrollü sağlandı.

BAYRAMPAŞA'da sanayiden yeni çıktığı iddia edilen seyir halindeki minibüs, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Bayrampaşa O-3 Otoyolu Aksaray istikametinde seyir halindeki minibüste meydana geldi. 34 PLG 764 plakalı minibüsün sürücüsü Mehmet Güzel, araçtan dumanlar çıktığını fark ederek minibüsü emniyet şeridine çekti. Kısa süre sonra alev alev yanmaya başlayan minibüs için ihbarda bulunulması üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Bölgede oluşan yoğun trafik nedeniyle takviye itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmakta güçlük çektiği görüldü. Yangın sırasında otoyolda trafik iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Minibüsün kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

'SANAYİDEN 2 SAAT ÖNCE ÇIKTIM'

Yanan minibüsün sürücüsü Mehmet Güzel, "Yolda güzergahımda gidiyordum. Ön kaputtan dumanlar çıktığını fark edince aracı emniyet şeridine çektim. Kaputu açtıktan sonra kendi kendine alev almaya başladı. Aracın bir arızası yoktu. Hortumda kaçak vardı onu yaptırdım. Sanayiden yaklaşık 2 saat önce çıktım. Gelirken böyle oldu" dedi.

Kaynak: DHA
BayrampaşaOtomobilAksarayTrafikGüncelSon Dakika

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