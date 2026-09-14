Bayrampaşa\'da seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı, araç kullanılamaz hale geldi

BAYRAMPAŞA TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki servis minibüsü, alev alev yandı. Yangın sornası araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 07.00 sıralarında TEM-Metris Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. 34 LEM 621 plakalı servis minibüsünün motor kısmından dumanlar çıktığını fark eden şoför, aracı emniyet şeridine çekti. Motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek minibüsün tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yanan minibüse müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangın nedeniyle Metris Bağlantı Yolu'nda trafik oluştu. Yanan aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.