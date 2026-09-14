Bayrampaşa'da seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı, araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Bayrampaşa'da seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı, araç kullanılamaz hale geldi

Bayrampaşa\'da seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı, araç kullanılamaz hale geldi
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Bayrampaşa TEM-Metris Bağlantı Yolu'nda saat 07.00 sıralarında seyir halindeki servis minibüsünün motor kısmından çıkan yangın, aracın tamamını sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, Metris Bağlantı Yolu'nda trafik oluştu.

BAYRAMPAŞA TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki servis minibüsü, alev alev yandı. Yangın sornası araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 07.00 sıralarında TEM-Metris Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. 34 LEM 621 plakalı servis minibüsünün motor kısmından dumanlar çıktığını fark eden şoför, aracı emniyet şeridine çekti. Motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek minibüsün tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yanan minibüse müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangın nedeniyle Metris Bağlantı Yolu'nda trafik oluştu. Yanan aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı, araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı, araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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