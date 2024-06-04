Bayrampaşa'da Kaza: Demir Bariyerlerin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Kaza: Demir Bariyerlerin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

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Bayrampaşa'da meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, demir bariyerleri aşarak yan yola düştü. Bu sırada yolda yürüyen bir kişi, kopan demir bariyerlerin çarpmasıyla ağır yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

04.06.2024 22:28
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BAYRAMPAŞA'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, demir bariyerleri aşarak yan yola düştü. Kopan demir bariyerin çarpmasıyla yolda yaya olarak ilerleyen bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında, Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 34 GJP 058 plakalı otomobilin sürücüsü, cadde üzerinde seyir halindeyken kendisini sıkıştıran başka bir otomobilden kaçmak için sağa manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle çarptığı yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak yan yola düştü. Bu sırada, sokak üzerinde yürüyen yabancı uyruklu bir kişi, kopan demir bariyerlerin çarpmasıyla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası otomobili çekici ile olay yerinden kaldırılırken otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bayrampaşa\'da Kaza: Demir Bariyerlerin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da Kaza: Demir Bariyerlerin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı - Son Dakika

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