Bayrampaşa\'da Tel Çitten Düşme Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

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Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, BAYRAMPAŞA'da Uğur Bolat ile Halil Doğan yaslandıkları tel çitin kopmasıyla 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Aynı alanda geçen sene direksiyon sınavı için bekleyen Akif Türkmen de çitin kopması sonucu düşüp hayatını kaybetmişti.

Olay, saat 01.15 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Bolat ile Halil Doğan içki içmek için buluştu. Demir çitlere yaslanarak sohbet etmeye başlayan iki arkadaş, çürümüş çitlerin kopmasıyla 10 metre yükseklikten aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Uğur Bolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Halil Doğan'ı ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

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Öte yandan aynı yerde 23 Eylül 2023 tarihinde Akif Türkmen isimli bir kişi de direksiyon sınavını beklediği esnada çitlere yaslanmış ve çitlerin kopması sonucu düşerek hayatını kaybetmişti. Olay anını ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetmişti.

Olayın mahallede yaşayan Ayşe Uslu, "Geçen sene de aynı olay gerçekleşmişti. Noter bir abimiz çitlerin orada beklerken sırtını yaslayınca yere düşüp hayatını kaybetmişti. Dün gece de aynı şekilde gerçekleşmiş. İki kişi hayatını kaybetti. Bir an önce bir önlem alınması gerekiyor. Bu şekilde çok can kaybedeceğiz. Buralar yoğun bölge. Bizlerde bazen çıkıyoruz. Hepimizin hayatı tehlikede. Ne olacağını bilmiyoruz. Sürücü kursları her hafta burada zaten. Her an bu şekilde biri hayatını kaybedebilir. Bir an önce bir çözüme kavuşması gerekiyor. Bu şekilde gelip bir tel takıp bu şekilde çekip gitmemeleri gerekiyor. Sağlam bir şekilde önlem alınması lazım" dedi.