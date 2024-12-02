Bayrampaşa\'da Türk-İslam Sanatları Karma Sergisi Açıldı

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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi Türk-İslam Sanatları Merkezi'nin (TİSEM) Karma Sanat Sergisi yoğun ilgiyle devam ediyor. Çok sayıda özgün eserin yer aldığı sergi, 16 Aralık Pazartesi gününe kadar Bayrampaşa Millet Bahçesi'nde ziyaret edilebilecek.

Bayrampaşa Belediyesi Türk-İslam Sanatları Merkezi'nde hazırlanan çok sayıda özgün eser, Karma Sanat Sergisi ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bayrampaşa Millet Bahçesi'ndeki serginin açılışına Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun eşi Safiye Sarı Mutlu, Belediye Başkan Yardımcısı Gündüz Kalkan, meclis üyeleri, sanatseverler ve çok sayıda davetli katıldı.

Tezhip, rokoko tezhip, kufi hat, soft pastel, suluboya, akrilik, karakalem, vitray, yağlı boya mozaik, çini, ebru, kaligrafi, çiçek ressamlığı gibi çok sayıda sanatsal çalışmanın yer aldığı sergi, 16 Aralık Pazartesi gününe kadar Bayrampaşa Millet Bahçesi'ndeki fuaye alanında ziyaret edilebilecek.