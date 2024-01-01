Bayrampaşa\'da Yeni Kadın Yaşam ve Gençlik Spor Merkezi Hizmete Açılıyor

Bayrampaşa'da daha önce hizmete açılan Kadın Yaşam Merkezi'nin çok rağbet görmesi dolayısıyla inşasına başlanan Terazidere Mahallesi Kadın Yaşam ve Gençlik Spor Merkezi'nin birkaç ay içinde hizmete açılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni merkezde, ek olarak yemek atölyesi bulunacağı, bu atölyede dünya mutfağı, Osmanlı mutfağı ve Anadolu'nun bazı illerinin yemek kültürü ile ilgili uygulamalı eğitimler verileceği belirtildi.

Açıklamada, pasta, tatlı atölyeleri, kadınların ve gençlerin yararlanabileceği spor alanları, 4 derslik, kursiyerlerin çocukları için uzman eğitmen gözetiminde çocuk oyun alanlarının da yer alacağı merkezde, kadın ve aile yaşamına ilişkin seminer ve konferanslar ile çocuk gelişimi eğitimleri de verileceği kaydedildi.

Belediye Başkanı Atila Aydıner, yaşam merkezinin yeni nesil teknolojik cihaz ve ekipmanlarla donatılacağını belirtti.

Aydıner, şunları kaydetti:

"Yeni yaşam merkezinde kadınlar iğne oyası, sepetçilik, resim, amigurumi, yağlı boya gibi kurslara katılabilecek. Kurslarımıza katılan kadınların çocukları için özel oyun alanları olacak. Kadınlarımız, erkeklerimiz, gençlerimiz ve çocuklarımız için çok amaçlı, çok fonksiyonlu bir tesis inşa ediyoruz. Gençler için spor salonlarımız olacak. Gençlerimiz bu salonlarda ücretsiz yararlanabilecek. Buradaki diğer tüm hizmetlerimiz de ücretsiz olacak."