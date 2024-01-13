Bayrampaşa\'daki Sanayi Sitesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Bayrampaşa'daki sanayi sitesinin iki blokunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İşkent Sanayi Sitesi A Blok ikinci katta kolonya üretilen iş yerinde, D Blok zemin katta ise tahta palet üretimi yapılan atölyede kısa zaman aralıklarıyla yangın çıkması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

A Blok birinci ve ikinci kattaki işçiler binayı boşaltırken, üçüncü katta mahsur kalan işçiler itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

İşçilerin sağlık kontrolleri, bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapıldı.

Her iki bloktaki yangın itfaiyenin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından duman tahliye çalışması başlatıldı.

Sanayi sitesinde atölyesi olan İsmail Yahşi, içeriyi duman bastığını görünce binadan çıktığını belirterek, "Yangının benim dükkanımın 2-3 dükkan çaprazında çıktığını gördüm. Yanıcı bir maddeden çıktığını fark edince kendimi zar zor dışarıya attım. İçeriden 3 kişi çıkarıldı." dedi.