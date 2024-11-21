Bayrampaşa\'dan Ankara\'ya Kültür Gezisi

Güncel

(İSTANBUL) - Bayrampaşa Belediyesi, kültür gezilerini 26 Kasım Salı günü Ankara ile başlatıyor.

Bayrampaşa Belediyesi, şehir dışı kültür gezileri çerçevesinde vatandaşları Başkent'te birçok noktayı kapsayan keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. 26 Kasım Salı günü başlayacak gezide; Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, I. TBMM Binası (Kurtuluş Savaşı Müzesi), Etnografya Müzesi ve Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi ziyaret edilecek.

Geziye katılan vatandaşlara belediye tarafından kahvaltı ve öğle yemeği ikram edilecek.

Geziye, Bayrampaşa'da ikamet eden 15-75 yaş arasındaki vatandaşlar katılabilecek. Geziye katılmak isteyen vatandaşlar, 'https://bim.bayrampasa.bel.tr/ankara-gezisi-2024-2025' adresinden başvuruda bulunabilecek.