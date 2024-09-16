Bayülgen'den Drakula Yorumu

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İrlandalı ünlü yazar Bram Stoker'ın unutulmaz eseri "Drakula" romanındaki karakterlerden hareketle Okan Bayülgen'in yeniden kaleme aldığı ve yönettiği "Drakula" oyunu, BKM ve Kabare Dada'nın ortaklığında sahnelenecek.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, 3. sezonuna devam eden ve 110 bin seyirciye ulaşan "Richard" oyunundan sonra Bayülgen, bu kez tarihin en ünlü fantastik karakterlerinden biri olan "Drakula"yla seyircinin karşısına çıkacak.

Oyunda, bugüne kadar birçok sinema filmine de konu olan vampir avcısı "Van Helsing" karakterini, Hayko Cepkin canlandıracak.

Şef Kemal Alpan'ın yöneteceği orkestrada ise ünlü caz piyanisti Uraz Kıvaner, caz davulcusu Ayhan Öztoplu, gitarist Sertan Küley, Kurtalan Ekspres'in bas gitaristi Ahmet Güvenç yer alacak.

Prömiyeri kasım ayında yapılması planlanan oyunda, Bayülgen ve Cepkin'in yanı sıra Gizem Erdem, Derya Şensoy, Nihal Usanmaz, Gökşen Ateş, Devrim Özder Akın, Korhan Başaran, Gürdal Tak, Onur Şenol, Su Sonia Herring, Dilay Yıldız ile Cüneyt Üstün de rol alacak.