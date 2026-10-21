BBC İskoçya ve BBC 3, 500 milyon sterlinlik tasarruf kapsamında kapatılacak - Son Dakika
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BBC İskoçya ve BBC 3, 500 milyon sterlinlik tasarruf kapsamında kapatılacak

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BBC, gelecek iki yılda 500 milyon sterlin tasarruf amacıyla BBC İskoçya, BBC 3 ve BBC Radio 4 Extra'nın kapatılacağını, yaklaşık 100 BBC News personelinin de işten çıkarılacağını açıkladı. Kapatılacak kanallar ve Radio 4 Extra 2027 ilkbaharına kadar yayında kalacak.

İngiliz kamu yayıncısı BBC, gelecek iki yılda 500 milyon sterlin (yaklaşık 33,2 milyar lira) tasarruf için BBC İskoçya dahil bazı kanal ve radyoları kapatmanın yanı sıra çok sayıda kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

BBC'den yapılan açıklamaya göre kurum, iki yılda 500 milyon sterlinlik bir tasarruf için BBC İskoçya ve BBC 3 kanallarının yayınlarına son verme kararı aldı.

Ayrıca BBC Radio 4 Extra'nın da kapatılacağını duyuran BBC, buralardaki bazı yayınları BBC iPlayer ve BBC Sounds platformlarına ya da YouTube gibi sitelere taşıyacaklarını açıkladı.

Açıklamada yaklaşık 100 BBC News personelinin de işten çıkarılacağı kaydedildi.

BBC Genel Müdürü Matt Brittin'in kurum çalışanlarına gönderdiği notta ise "Artan maliyet baskısı ve BBC'yi değişen dünya için yeniden kurarken harcanan her bir sterlinin izleyici için daha fazla değer yaratmasını sağlamalıyız. Bunun zor kararlar anlamına geldiğini hepimiz biliyoruz." dedi.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre radyo ve kanal kapatma ile işçi çıkarmanın, kurumun yaklaşık 200 milyon sterlin tasarruf yapacağı anlamına geldiği ifade edildi.

The Guardian'da yer alan habere göre BBC News'ten 100 kişinin çıkarılmasının ancak 5,5 milyon sterlinlik bir katkı sağlayacağı, ancak bu birimde hedefin 51 milyon sterlin olduğu vurgulandı.

Daily Mirror'daki haberde ise nisanda duyurulan 1800 ile 2 bin arası kişiyi işten çıkarma hedefine işaret edilerek bunun kurumdaki her 10 kişiden birinin işini kaybedeceği anlamını taşıdığı ifade edildi.

Haberde BBC News'te çalışan 550 kişinin işten çıkarma ile ilgili bildirim aldığı, BBC Sport'ta çalışan 30 kişinin ise iş akdine son verildiği kaydedildi.

BBC'nin kapatma kararı aldığı kanallar ve Radio 4 Extra, 2027'nin ilkbahar aylarına kadar yayında kalacak.

Kaynak: AA
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