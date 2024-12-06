BBDSO Hande Küden\'le Buluştu

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), keman virtüöz???????ü Hande Küden'i Bursalı müzikseverlerle buluşturdu.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef Daniel Smith yönetti.
Konserde sahne alan solist Hande Küden, "Keman Konçertosu" ve "Senfoni No: 8" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.
Gecenin sonunda şef ve solist, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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