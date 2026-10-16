BBDSO, Hikmet Şimşek\'i anma konserinde Gigashvili\'yi Bursa\'da ağırladı

BBDSO, Hikmet Şimşek'i anma konserinde Gigashvili'yi Bursa'da ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'daki Merinos AKKM'de düzenlenen Hikmet Şimşek'i Anma Konseri'nde BBDSO, Gürcistanlı piyanist Giorgi Gigashvili'yi ağırladı. Deliorman yönetiminde seslendirilen eserlerin ardından Gigashvili, şef ve orkestra izleyicilerden uzun süre alkış aldı.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Devlet Sanatçısı Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"nde Gürcistanlı piyanist Giorgi Gigashvili'yi sanatseverlerle buluşturdu.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri, şef Cemi'i Can Deliorman ???????yönetti.
Gecede "Danse Macabre Op. 40", "Piyano Konçertosu G Majör M83", ve "Senfoni No. 40" gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Konserin sonunda piyanist Gigashvili, şef Deliorman ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA
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