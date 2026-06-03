BBP 13. Olağan Kurultayı 7 Haziran'da

(ANKARA) - BBP Genel Sekreteri Ahmet Yelis, partisinin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın 7 Haziran'da yapılacağını belirterek, "Partimizin son yapılan kamuoyu yoklamalarında oy oranı yüzde 3 ile yüzde 5 arasında gitmektedir. Bu oy oranlarını daha yukarı seviyelere çıkarmak ve partimize olan teveccühe karşılık vermek kararlılığındayız" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Sekreteri Ahmet Yelis, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yelis, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin hayatını kaybeden ağabeyi 64 yaşındaki Halil Nural Destici'nin cenazesinin yarın Eskişehir'in Günyüzü ilçesi Gecek Mahallesi'nde öğle namazının ardından kaldırılacağını belirterek, "Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet; başta Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici olmak üzere kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz" dedi.

Partinin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın 7 Haziran 2026 Pazar günü Ankara'da ATO Congresium'da yapılacağını söyleyen Yelis, "Partimizin son yapılan kamuoyu yoklamalarında oy oranı yüzde 3 ile yüzde 5 arasında gitmektedir. Bu oy oranlarını daha yukarı seviyelere çıkarmak ve partimize olan teveccühe karşılık vermek kararlılığındayız. Partimizin 13. Büyük Kurultayı'nda yönetim kadrolarında yer almak için yoğun müracaatta bulunan arkadaşlarımız mevcuttur. İnşallah bu kongremizde oluşacak MKYK ve akabinde teşekkül edecek divan kadrolarımızla, Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici Beyefendi'nin liderliğinde aziz milletimize daha iyi hizmet edecek, ülkemizin sorunlarına daha fazla çözüm üretecek; devletimizin bekası ve milletimizin refahı için daha fazla mücadele edecek, daha fazla gayret sarf edeceğiz. Kongremizin hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.