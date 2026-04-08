BBP Başkanı Destici\'den Kaymakam\'a Ziyaret

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt'u tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyet, Sivrihisar ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi altına alınan Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt'u Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Destici, Kaymakam Kurt ve şoförüne geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade ederek, "Durumları iyi, elhamdülillah ama tabii üzgünüz. Aynı kazada bir hemşehrimiz maalesef hayatını kaybetti. Mekanı cennet olsun. Başta aile efradı olmak üzere yakınlarına ve tüm Günyüzü hemşehrilerimize başsağlığı ve sabır dileklerimi ifade ediyorum" dedi. Destici, açıklamasının ardından hastaneden ayrıldı.

Kaza, dün akşam Sivrihisar ilçesinde meydana geldi. Günyüzü ilçesi Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt'un içinde bulunduğu 26 AA 112 plakalı makam aracı, karşı yönden gelen Mehmet Ali Tümer idaresindeki 26 HE 018 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Mehmet Ali Tümer hayatını kaybederken, yaralanan Kaymakam Muhammed Raşit Kurt ile şoförü Muhammet Kömürcü Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.