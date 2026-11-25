Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Koruyucu ve önleyici tedbirler eksiksiz uygulanmalı, risk altındaki kadınlarımızın güvenliği yakından takip edilmeli, şiddet mağdurlarının hukuki, psikolojik ve ekonomik desteklere erişimi kolaylaştırılmalıdır." dedi.

Destici, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında partisinin genel merkezinde düzenlenen "Kadına Şiddete Karşı Toplumsal Farkındalık" paneline katıldı.

Panelin açılışında konuşan Destici, kadınların yaşam hakkı, can güvenliği ve insan onurunun korunması gibi temel meseleleri öncelediklerini ifade etti.

Dünyanın pek çok ülkesinde kadınların en temel hakları olan güven içinde yaşama hakkından mahrum olduğunu söyleyen Destici, "Gazze'de Doğu Türkistan'da böyle, Myanmar'da böyle, Sudan'da böyle, Yemen'de böyle. Hatta savaşın olmadığı, ileri demokrasinin yaşandığı öne sürülen ülkelerde bile böyle. Her kadın cinayeti, her şiddet vakası yalnızca mazlumun ve ailenin değil, toplumumuzun da ortak yarasıdır." diye konuştu.

Kadına yönelik şiddetin yalnızca fiziksel saldırılardan ibaret görülemeyeceğini vurgulayan Destici, bir kadının sürekli tehdit edilmesi, aşağılanması, ekonomik imkanlarından mahrum bırakılması, iradesinin baskı altına alınması ve sosyal hayatının kısıtlanmasının da şiddetin farklı biçimleri olduğunu dile getirdi.

Devlete, kurumlara, eğitim sistemine, ailelere ve toplumun bütün kesimlerine önemli sorumluluklar düştüğünü söyleyen Destici, "Koruyucu ve önleyici tedbirler eksiksiz uygulanmalı, risk altındaki kadınlarımızın güvenliği yakından takip edilmeli, şiddet mağdurlarının hukuki, psikolojik ve ekonomik desteklere erişimi kolaylaştırılmalıdır." dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele için aileyi, çocukları ve toplum huzurunu da korumak gerektiğine dikkati çeken Destici, çocuklara küçük yaşlardan itibaren saygı, merhamet, adalet ve sorumluluğun öğretilmesi gerektiğini vurguladı.

Destici, "Özellikle erkek çocuklarımızı yetiştirirken gücün başkaları üzerinde tahakküm kurmak değil haksızlığa karşı durmak olduğunu anlatmalıyız." ifadesini kullandı.

Kadınların eğitim, çalışma ve toplum hayatının bütün alanlarında kendilerini özgürce geliştirebilmesi ve ekonomik bağımsızlık kazanabilmesinin de mücadelenin ayrılmaz parçası olduğuna işaret eden Destici, kadın haklarını korumanın, kadınların şiddetten uzak yaşamasını sağlamanın yanı sıra kendilerine ait bir geleceği korkmadan kurabilecekleri şartları hazırlamak olduğunu söyledi.

Destici, şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadınları rahmetle anarak, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.