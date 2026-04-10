BBP Genel Başkanı Destici'den Polis Haftası Mesajı

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yılı ve Polis Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öncelikle, Emniyet Teşkilatımızın tüm mensuplarının 10 Nisan Polis Günü ve Polis Haftalarını kutluyorum. Hayatlarını ülkeye ve millete hizmetle geçirmiş, bugün artık aramızda olmayan meslek mensuplarını; ülkemize ve milletimize hizmet ederken, görevleri başında hayatlarını kaybeden, şehit edilen kahraman polislerimizi; Türkiye'nin 40 yılı aşkın süren bölücü terörle mücadelesinde, ülkemizin ve milletimizin varlığına kast eden hainlerin saldırılarında şehit olan güvenlik güçleri mensuplarımızı; bilhassa 15 Temmuz darbe girişimi esnasında, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan 44 kahraman polis kardeşimizi; bu vesileyle ve bir kez daha, saygıyla, sevgiyle, rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.