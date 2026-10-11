BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir Günyüzü\'de bağ bozumunda üzüm hasadı yaptı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde düzenlenen bağ bozumu etkinliğine katıldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlenecek bağbozumu etkinliği için memleketi Günyüzü ilçesine geldi. Etkinliğe; Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen, partililer ve çok sayıda kişi katıldı. Etkinliğe katılanlarla üzüm hasadını gerçekleştiren Mustafa Destici, bağcılık geleneğini sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, "Burası tarihi bir Selçuklu köyü, bir medrese köyü. Aşağı yukarı 820 yıllık bir köydeyiz, bir yerleşim yerindeyiz. Buranın tabii en önemli kültürlerinden bir tanesi de bağcılıktır, cevizcilik, bademciliktir. Bütün o ilim irfanının yanında kendi ahlakının, inanç kültürünün yanında da burada aşağı yukarı 800 yıllık bir bağcılık geleneği var. Buradan itibaren dağa kadar bu 3 kilometre gördüğünüz her alan bundan 30-40 sene öncesine kadar bağdı ve nisan ayında bağın içine bir girerdik, kasıma kadar bağın içindeydik" dedi.

'BİZ BU GELENEĞİ DEVAM ETTİRİYORUZ'

Bağcılığın bir gelenek olarak Gecek köyü ve civarında ana geçim kaynağı olduğunu ve çöpünün bile kıymetli olduğunu dile getiren Mustafa Destici, "Şimdi gerçekten bağ buranın bizim Gecek'in buradaki köylerin ana geçim kaynağıydı üzüm. Şimdi biz o geleneği devam ettiriyoruz. Üzüm berekettir aynı zamanda. Üzümü önce yaprağını biliyorsunuz yaprağından yemek yaparsınız, sarma yaparsınız, dolma yaparsınız. Daha sonra üzümler olur, onları ikram edersiniz, yersiniz. Sonra kurutursunuz. Kurusu da çok çekirdekli siyah üzüm özellikle biliyorsunuz kan şurubu gibidir. Dolayısıyla organik olarak. Daha sonra da kalanında pekmezini yaparsınız. Pekmez de şifadır. Çöpünden bile sirke yaparsınız, o da bir kıymettir. Dolayısıyla bu kadar önemlidir, bu kadar kıymetlidir. Biz bu geleneğimizi devam ettiriyoruz. Biz bağımızdan olan üzümlerimizi tamamen kendimize, hanemize, dostumuza, eşimize ikram için yetiştiriyoruz. Burada emeği geçen kardeşim Ferit Destici başta olmak üzere tüm çalışanlarımıza da ben bir kere daha teşekkür ediyorum" dedi. Etkinliğe katılanlar da bağda üzüm topladı.