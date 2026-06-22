Sivrihisar Belediye Başkanı Dökmeci, BBP Genel Başkanı Destici'yi Ağırladı

(ESKİŞEHİR) - Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ağırladı.

BBP Genel Başkanı Destici, Sivrihisar Belediyesi'ni ziyaret ederek, Başkan Dökmeci ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette, ilçenin mevcut durumu, yerel yönetim tarafından devam ettirilen çalışmalar ve gelecek süreçte hayata geçirilmesi planlanan vizyon projeler ele alındı.

İLÇENİN GELECEĞİ VE YATIRIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşme kapsamında ilçenin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayacak yatırım ve hizmetlere ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunulurken, ilçenin geleceğine yönelik stratejik hedefler konusunda da fikir alışverişi yapıldı. Buluşmada ayrıca, yerel yönetimlerin vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmesi için yürütülen kurumsal çalışmalar da gündeme geldi.

Dökmeci, ilçeye gösterdiği yakın ilgi ve ziyareti dolayısıyla Destici'ye teşekkürlerini iletti. Ziyaret, karşılıklı başarı dileklerinin ardından son buldu.