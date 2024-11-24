BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Öğretmenler Günü mesajı Açıklaması

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Destici, Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, insanlığın bugün yaşadığı problemlerin çözümünün, insanlığa dair her gelişmenin, ilerlemenin önce annelerin sonra öğretmenlerin eseri olacağını ifade etti.

İnsanlığın ve ülkenin geleceğe nasıl bir istikamette ilerleyeceğini, ülkenin gelecekte dünya devletleri arasında hangi seviyede olacağını öğretmenlerin belirleyeceğini anlatan Destici, "Öğretmenlerimizin görevlerini, mesleklerini gururla, başları dik, onurlu ve başarılı bir şekilde yapıp yapamadıkları da ülkenin her köşesinde öğretmenliği, çocuklarımızın, gençlerimizin, hayallerini kurdukları bir meslek haline getirip getiremediğimiz belirleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Destici, bölücü terör örgütü tarafından katledilen şehit öğretmenleri de rahmet ve minnetle yad etti.