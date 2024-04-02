BBP, Kozan seçim sonuçlarına itiraz etti

Adana'nın Kozan ilçesinde Büyük Birlik Partisi (BBP) tarafından seçim sonuçlarına itiraz edildi.
BBP Partisi Kozan Belediye Başkan adayı Gürdal Topal, beraberinde partililerle Kozan İlçe Seçim Kuruluna giderek, kesin olmayan sonuçlara göre Kozan Belediye Başkanı seçilen Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Mustafa Atlı'nın seçilme şartlarını yerine getirmediği iddiasıyla itiraz dilekçesi sundu.
İtiraz dilekçesinde, Mustafa Atlı'nın kamu bankası yöneticisi olduğu ve görevinden 1 Aralık 2023 saat 17.00'den önce istifa etmediği gerekçesiyle adaylığının düşürülmesi gerektiği savunuldu.
Topal, adliye çıkışında gazetecilere, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ekibiyle yoğun şekilde çalıştıklarını, aldıkları 19 bin 636 oya sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyledi.
Mustafa Atlı'nın adaylığına itiraz ettiklerini dile getiren Topal, şöyle konuştu:
"Mustafa Atlı'nın seçilme şartlarını yerine getirmediğini biliyoruz. Devlet memurluğundan ve ticaret odası üyeliğinden istifa etme şartını yerine getirmediği için Kozan İlçe Seçim Kuruluna itirazımızı yaparak dilekçemizi verdik. Yüksek Seçim Kurulunun kararına göre 1 Aralık 2023 saat 17.00'den önce devlet memurlarının ve kamu çalışanlarının, kamu bankalarında görev yapanların istifa etmesi gerekiyordu. Sayın Atlı'nın da 31 Ocak'ta istifa ettiğini gördük. Bu şekilde seçilme şartlarının uygun olmadığını gördük, itirazımızı yaptık. Durumu adalete teslim ettik. Bu süreci takip edeceğiz."
Topal, başvurularının kabul edildiğini, dilekçelerinin 2 gün içerisinde değerlendirileceğini öğrendiklerini bildirdi.
Gürdal Topal, ayrıca geçersiz oyların yüksek olması nedeniyle yeniden sayılması için başka partilerin başvuru yapacağını da sözlerine ekledi.
Mustafa Atlı, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 28,05 oyla Kozan Belediye Başkanı seçilmişti. BBP adayı Gürdal Topal ise kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 25,31 oyda kalmıştı.
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