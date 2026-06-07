BBP, Kurultay Sonrası Taceddin Dergahı’nı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BBP, Kurultay Sonrası Taceddin Dergahı’nı Ziyaret Etti

07.06.2026 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kurultay sonrası Taceddin Dergahı'nda dualar etti.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi'nin Ankara'da yapılan 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın ardından Genel Başkan Mustafa Destici ve beraberindeki partililer Taceddin Dergahı'nı ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve parti heyeti, Taceddin Dergahı'na geçti. Destici ve beraberindekiler, merhum Kurucu Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı.

Ziyarette Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybeden yol arkadaşları için Aşr-ı Şerif okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

Destici, Taceddin Dergahı'nı ziyaret eden vatandaşlarla da bir araya geldi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabri ve aynı alanda bulunan Mehmet Akif Ersoy'un evine ziyarette bulunan vatandaşlarla selamlaşan Destici, onlarla sohbet etti.

Kaynak: ANKA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP, Kurultay Sonrası Taceddin Dergahı’nı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada
70 yaşındaki adam, tartıştığı engelli genci gölde boğmaya çalıştı 70 yaşındaki adam, tartıştığı engelli genci gölde boğmaya çalıştı!
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Rahmi Koç’a sert tepki: O çirkin sözleri lanetliyoruz AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Rahmi Koç’a sert tepki: O çirkin sözleri lanetliyoruz

21:59
Aziz Yıldırım’dan Hakan Safi cephesine olay gönderme
Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi cephesine olay gönderme
21:46
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu
21:25
Hakan Safi: Aziz Yıldırım’ı tebrik ediyorum
Hakan Safi: Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyorum
21:23
İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan’ı hem bakan Çiftçi’yi hedef aldı
İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan'ı hem bakan Çiftçi'yi hedef aldı
21:09
Aziz Yıldırım’dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
Aziz Yıldırım'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
20:16
Genel seçimin provası gibi, 6 beldenin yeni başkanı belli oldu
Genel seçimin provası gibi, 6 beldenin yeni başkanı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 22:12:13. #7.13#
SON DAKİKA: BBP, Kurultay Sonrası Taceddin Dergahı’nı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.