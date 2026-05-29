BBP'li Destici: Bayramları bayram gibi idrak edemiyoruz

29.05.2026 16:20
(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin bayramlaşma programında, "Maalesef uzun zamandan beri bayramları bayram gibi idrak edemiyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Burada açıklama yapan Destici, Kurban Bayramı'nı ve İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümünü kutlayarak, şunları kaydetti:

"Maalesef uzun zamandan beri bayramları bayram gibi idrak edemiyoruz. Çünkü Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Gazze'ye, Kafkaslardan Myanmar'a kadar pek çok noktada, dünyanın pek çok coğrafyasında hala Türk toprakları ve Türkler işgal altında, zulüm altında esir kamplarında hayatlarını devam ettirmek zorunda kalıyor. Benzer şekilde İslam dünyasının pek çok coğrafyası işgal altında kan var, gözyaşı var, açlık var, yoksulluk var. ve işte en son bütün dünya seyretti, Gazze'de terörist İsrail Devleti'nin uyguladığı bir soykırım var. Maalesef kardeş ve soydaş coğrafyamızın önemli bir kısmı bu Kurban Bayramı'nı da esaret altında, zulüm altında, yokluk altında geçiriyor. Tabii ki bütün dileğimiz, onların da bizim gibi hür, bağımsız devletlerinin olduğu, ülkelerinin olduğu ve özgürce hayatlarını yaşayabildikleri, bayramı kutlayabildikleri günlerin onlar için de bir an önce gelmesini biz istiyoruz, bekliyoruz yüce Allah'tan dualarımızla bunu niyaz ediyoruz."

Tabii bayramı kutlarken en başta şehitlerimizin geride bıraktığı annelerin, babaların, eşlerin, çocukların bayramını tebrik ediyoruz. Çünkü onların evlatları, babaları, eşleri bu vatan için, bu devlet için, bu millet için canlarından geçtiler ve şehit oldular. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum."

Destici, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümüne ilişkin de şunları söyledi:

"Bayramın üçüncü gününde aynı zamanda büyük bir zaferin de yıl dönümü. Fatih Sultan Mehmet Han bundan tam 573 yıl önce İstanbul'u fethederek bir çağ açıp, bir çağı kapattı. Bin yıldan fazla bir süre dünyada hüküm süren Roma İmparatorluğu'nu tamamen ortadan kaldırdı. ve ondan sonra yaklaşık 6 asır süren Osmanlı'nın, yani Türklerin dünyada hakimiyeti başladı. ve bu 600 yıllık süreye baktığımız zaman Osmanlı'nın yönetimi altındaki, idaresi altındaki hiçbir coğrafyada, hiçbir toprak parçasında, hiçbir ülkede kan, gözyaşı, zulüm, soykırım, katliamlar olmadı. Adalet oldu, hürriyet oldu, istiklal oldu. Herkes kendi dinini yaşayabildi. Herkes kendi etnik kimliğiyle var oldu. ve kendi soyundan gelenlerle, daha sonra kendisiyle beraber olanları hiçbir zaman ayırt etmedi. ve bu şekilde 600 yıla yakın bir süre Osmanlı'nın yönettiği topraklarda huzur oldu, kardeşlik oldu ve refah oldu. Ne zaman ki Osmanlı zayıflamaya başladı. İşte tekrar o topraklar kan ve gözyaşına büründü. İnanıyorum ki bu millet, gün gelecek yine ilahi kelimetullah şuuruyla dünyaya elbette nizam verecektir."

Kaynak: ANKA

