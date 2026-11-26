Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bir araya geldi.

Parti genel merkezinde gerçekleştirilen görüşmede, Destici, ziyaretten dolayı Yalçın ve heyetine teşekkür etti, Memur-Sen'in, Türkiye'nin en büyük kamu görevlileri konfederasyonu olduğunu belirtti.

Memur-Sen'in kamu çalışanlarının hak ve emek mücadelesinin yanı sıra milli ve manevi meselelerde de net bir duruş sergilediğini ifade eden Destici, BBP olarak sendikayla ilişkilerini her zaman sıcak tuttuklarını söyledi.

Destici, emekli maaşlarına yapılacak artışların beklentilerin altında kalmaması gerektiğini ifade ederek, tahmini yüzde 10-12 seviyesindeki dönemsel enflasyon artışına ilave olarak yüzde 10 refah payı verilmesinin dahi mevcut şartlarda hakkaniyeti sağlamayacağını belirtti.

2023'te çalışan maaşları ile emekli aylıkları arasında bulunan dengenin bozulduğunu öne süren Destici, "Çalışan 3 alırken emekli 2 alıyordu. Bugün 3'e 1, hatta 1'in altına düşmüş vaziyette. Bu seviyeye çıkarılması gerekiyor. O da aşağı yukarı 40 bin lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Bu rakam verilirse emeklinin yüzü güler." diye konuştu.

"Emeklilik sisteminin gözden geçirilmesi gerekiyor"

Ali Yalçın da BBP ile Memur-Sen'in, partinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu döneminden bu yana memleket meselelerinde ortak tutum sergilediğini belirterek, Memur-Sen olarak BBP'ye sempati duyduklarını ifade etti.

Memur sendikacılığında iki temel konuyu gündemlerine aldıklarını dile getiren Yalçın, bunlardan ilkinin 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun değiştirilmesi, ikincisinin ise kamu personel sisteminin yeniden düzenlenmesi olduğunu, bunlara ilişkin yoğun bir görüşme trafiği yürüttüklerini anlattı.

Yalçın, kamu çalışanlarına 2023 yılında verilen 8 bin 77 liralık seyyanen ilave ödemenin bugün yaklaşık 25 bin liraya ulaştığını belirterek, söz konusu ödemenin memur emeklilerine de yansıtılması için mücadelelerini sürdürdüklerini kaydetti.

Kamu personel sisteminde bir iyileşme ihtiyacı olduğunu savunan Ali Yalçın, "Emeklilik sisteminin gözden geçirilmesi gerekiyor. Memurlarda görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki bağ koptu. 2008'den sonraki düzenlemeyle beraber 2008'den sonra emekli olanlar daha da sıkıntı yaşayacak bu mevcut sisteme göre. Bu konuda çalışanların bu mağduriyetinin giderilmesi noktasında öncelikle atılması gereken adımın, seyyanen verilen 8 bin 77 liranın, şimdi 25 bin liraya tekabül ediyor, çalışanlara verilmesi konusunda ısrarımız ve gayretimiz var. Bunları hem Sayın Cumhurbaşkanımızla hem yetkililerle görüşüyoruz, takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.