BBP lideri Destici, Suriye'de Türkmenlerin temsili ve Türkçe eğitim güvence altına alınmalı - Son Dakika
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BBP lideri Destici, Suriye'de Türkmenlerin temsili ve Türkçe eğitim güvence altına alınmalı

BBP lideri Destici, Suriye\'de Türkmenlerin temsili ve Türkçe eğitim güvence altına alınmalı
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Suriye'de kurulacak yeni idari düzende Türkmenlerin siyasi ve idari mekanizmalarda yeterli temsil edilmesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Suriye'de kurulacak yeni idari düzende Türkmenlerin siyasi ve idari mekanizmalarda yeterli şekilde temsil edilmesi gerektiğini belirterek, Türkçe eğitimin ve kültürel bağların zayıflatılmasının Türkiye açısından stratejik ve güvenlik boyutu taşıyan konular olduğunu ifade etti.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'de yeni bir idari düzen kurulurken meselenin yalnızca güvenlik ve toprak kontrolünden ibaret olmadığı açıktır. Suriye'nin en kadim ve yerleşik unsurlarından biri olan ve Araplardan sonra en fazla demografik üstünlüğe sahip Türkmenlerin idari ve siyasi mekanizmalarda yeterli temsil edilmemesi; Türkçe eğitimin ve kültürel bağların zayıflatılması yönündeki her gelişme, Türkiye açısından yalnızca kültürel değil, aynı zamanda stratejik ve güvenlik boyutu olan bir meseledir.

Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve halkların meşrü taleplerini savunurken Türkmenlerin varlığını ve temsil hakkını da daha güçlü bir kararlılıkla gözetmelidir. Türkmenler ne bir pazarlık unsuru ne de geçici bir siyasi denklemin tali unsuru olarak görülmelidir. Suriye'nin geleceğine ilişkin hiçbir idari yapılanma, bu ülkenin asli toplumsal unsurlarından biri olan Türkmenlerin iradesi ve temsili dışında şekillendirilmemelidir.

Bugün Türkçenin dışlanmasına ve Türkmenlerin yalnızlaştırılmasına gösterilecek sessizlik, yarın Türkiye'nin kendi sınır hattındaki güvenlik ve egemenlik haklarını savunmasını zorlaştıracak tarihsel bir zaafa dönüşebilir. Bu sebeple Türkiye'nin önceliği yalnızca sahadaki güvenlik dengelerini takip etmek olmamalıdır. Suriye'de kalıcı istikrar; bütün toplulukların kimliğine, diline, kültürüne ve siyasi temsil hakkına saygı gösterildiği kapsayıcı bir düzenle mümkündür."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel BBP lideri Destici, Suriye'de Türkmenlerin temsili ve Türkçe eğitim güvence altına alınmalı - Son Dakika

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